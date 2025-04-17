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Ученые выяснили, что ароматизатор с запахом розы опасен для мозга
Здоровье

17 апреля, 13:15

2 мин.

Ученые выяснили, что ароматизатор с запахом розы опасен для мозга

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Духи с запахом розы
Фото Marina Moskalyuk, iStock
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Цитронеллол, ароматическое соединение с характерным ароматом розы, широко применяется в косметических и бытовых продуктах. Однако оно может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии. Это открытие сделала группа южнокорейских ученых, которые впервые продемонстрировали потенциальную опасность данного вещества для нервной системы. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Цитронеллол получают из таких растений, как розы, герань и цитронелла. Он уже давно считается безопасным компонентом в косметической и бытовой химии. В настоящее время производители обязаны указывать его содержание на упаковке, особенно если оно высокое, как в духах и кремах. До недавнего времени влияние цитронеллола на мозговую деятельность не изучалось.

В ходе исследования ученые анализировали, как это вещество воздействует на мозг рыб, мышей и даже на «мини-мозг» человека, который был создан из клеток человека в лабораторных условиях. Выяснилось, что при значительном воздействии цитронеллол может проникать в мозг и вызывать воспалительные процессы.

Исследователи также отметили изменения в поведении рыб: они стали более тревожными и проявляли аномальные действия. В клетках мозга начинали происходить процессы, связанные с нарушением памяти и концентрации внимания.

«Мы доказали, что даже те вещества, которые обычно считаются безопасными, могут быть опасными при длительном или интенсивном воздействии. Этот факт особенно важен в свете постоянного контакта с синтетическими ароматизаторами в повседневной жизни», — поделились мнением авторы исследования.

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