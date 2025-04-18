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Ученые выяснили, что дефицит витамина D приводит к потенции
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Ученые выяснили, что дефицит витамина D приводит к потенции

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Мужчина держит в руках таблетки
Фото vitapix, iStock
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Ученые из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили, что дефицит витамина D приводит к эректильной дисфункции и снижает эффективность средств, повышающих либидо. Эти результаты были опубликованы в журнале The British Journal of Pharmacology.

В исследовании приняли участие 12 мужчин, которые согласились сдать кровь для определения уровня витамина D в их организме. Затем у каждого из добровольцев были взяты образцы ткани кавернозных тел, которые являются структурной частью полового члена.

Полученные данные показали, что у тех, кто страдал от нехватки витамина D, значительно чаще возникали проблемы с потенцией. Кроме того, они реже отмечали эффективность медикаментов, направленных на улучшение либидо и лечение эректильных расстройств.

Ученые также установили, что недостаток витамина D негативно влияет на функцию кавернозных тел — губчатых тканей, играющих ключевую роль в поддержании эрекции.

Исследования подтверждают, что дефицит витамина D наблюдается примерно у 10% взрослых. Этот витамин необходим для усвоения кальция, который очень важен для костей, и вырабатывается в организме при взаимодействии кожи с солнечными лучами. Для восполнения нехватки этого вещества можно использовать пищевые добавки или изменить рацион. Наибольшее количество витамина D содержится в таких продуктах, как лосось, скумбрия и яйца.

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