Ученые выяснили, что дети, живущие рядом с парками, имеют более крепкие кости

Ученые из Университета Хасселта в Бельгии в ходе эксперимента обнаружили, что дети, живущие рядом с парками (в радиусе 1 км), имеют более крепкие кости. Также у них на 65% снижен риск развития остеопороза, пишет JAMA Network Open.

Для измерения плотности костей специалисты использовали ультразвук. Также учитывались возраст, вес, рост, этническая принадлежность ребенка и уровень образования матери.

Так ученые выяснили, что повышенный уровень физической активности среди детей, которые регулярно посещают парки, играет основную роль в укреплении опорно-двигательного аппарата. Кроме того, были отмечены и другие преимущества — снижение риска развития лишнего веса, более низкое кровяное давление, улучшение умственных способностей и эмоционального состояния.