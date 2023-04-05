Ученые выяснили, что инъекции ботокса влияют на способность распознавать эмоции

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Ученые из Калифорнийского университета и исследователи из компании-производителя ботокса AbbVie выяснили, что неспособность улыбаться и хмуриться из-за инъекций ботулотоксина может также влиять на способность считывать эмоции других людей. Об этом сообщается на сайте издания Daily Mail.
Ученые просканировали мозг десяти женщин перед инъекциями ботокса в лоб, а затем спустя две-три недели. Во время процедуры участницы должны были попытаться распознать гнев и счастье на лицах, изображенных на фото. Эксперимент наглядно продемонстрировал, как антивозрастные инъекции изменили в худшую сторону активность мозга в областях, связанных с эмоциями.
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