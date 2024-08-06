Ученые выяснили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать давление

Сегодня, 18:05
Ученые медицинского факультета Дунайского частного университета обнаружили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail.
Эксперты выяснили, что микропластик, попадающий в кровоток через жидкость из пластиковых бутылок, способен оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.
По словам исследователей, частицы микропластика обнаружили не только в напитках из пластиковых бутылок, но и в жидкостях, которые хранились в стеклянной таре.
Также ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 8 мужчин и женщин. Добровольцев попросили в течение всего исследования пить только водопроводную воду. Напитки из пластиковых и стеклянных бутылок пришлось исключить.
По завершении эксперимента участникам измерили артериальное давление. Оказалось, что его показатели заметно понизились уже через две недели после отказа от воды в бутылках.