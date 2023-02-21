0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:15

Ученые выяснили, что нужно делать женщинам, чтобы избежать деменции

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что снизить риск деменции у женщин в пожилом возрасте поможет ходьба. Об этом рассказало издание «Газета.ру».

Участницами исследования стали женщины от 65 лет и старше. В течение недели они использовали шагомеры, не меняя привычного образа жизни. Собранная в ходе эксперимента информация показала, что каждая дополнительная 31-ая минута умеренной или интенсивной физической активности в сутки, к примеру, быстрой ходьбы, уменьшала риск развития деменции на 21%, а 1865 шагов снижали этот показатель уже на 33%. При этом большее время сидения не повышало риск старческого слабоумия.

Ранее мы рассказывали о симптомах, которые могут за несколько лет предупредить о деменции.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доктор Мясников объяснил, из-за чего пропадают вкус и обоняние