Ученые выяснили, что подсластитель эритритол опасен для жизни

Исследователи из Центра кардиоваскулярной диагностики и профилактики Института клинических исследований Лернера в Кливленде пришли к выводу, что подсластитель эритритол опасен для здоровья. Об этом сообщает издание «Сноб».

В течение трех лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья более 4 тысяч американцев и европейцев. Проанализировав полученную в ходе исследования информацию, они пришли к выводу, что регулярное употребление продуктов с эритритолом на 80% увеличивает риск сердечных приступов, инсультов и тромбозов. Причина в том, что вещество быстро накапливаться в организме. Риск тромбов повышают именно молекулы подсластителя. Даже при разовом приеме, эритритол может повысить свертываемость крови в разы на несколько дней.

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