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Ученые выяснили, что рэп помогает дольше заниматься сексом
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Ученые выяснили, что рэп помогает дольше заниматься сексом

Мария Маковей
Автор
Пара лежит в кровати
Фото eclipse_images/istockphoto.com
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Ученые из центра ZipHealth провели опрос нескольких тысяч американских пар, а также проанализировали более 11 тысяч треков в тематических плейлистах, чтобы определить, как музыкальное сопровождение влияет на секс.

Так 68% людей, которые слушают музыку во время занятий любовью, заявили, что приятная мелодия помогает снизить беспокойство перед сексом, расслабиться и настроиться на нужную волну. А 63% респондентов сообщили, что хип-хоп, рэп и другая ритмичная музыка позволяют существенно увеличить длительность полового акта. Так средняя продолжительность секса под рэп — 31,5 минуты. А вот с электронной музыкой дела обстоят немного хуже — 27 минут.

Кроме того, 62% опрошенных уверены, что получают более высокое сексуальное удовлетворение благодаря проигрыванию хорошей композиции на заднем плане.

Что касается треков, под которые американские пары любят заниматься сексом — лидирующие позиции занимают песни Ники Минаж, The Weeknd или Deftones.

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