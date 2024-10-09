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Ученые выяснили, что шампуни могут вызывать проблемы с сердцем
Здоровье

9 октября, 18:25

1 мин.

Ученые выяснили, что шампуни могут вызывать проблемы с сердцем

Мария Задорожная
Автор
Девушка моет волосы
Фото Marina Demeshko, iStock
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Ученые из Университета Цинциннати обнаружили, что экологические фенолы, входящие в состав шампуней и пластиковой посуды, могут вызвать проблемы с сердцем. Они меняют электрическую активность органа и нарушают его ритм, пишет журнал Environmental Health.

Исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек, проживавших вблизи бывшего завода по переработке урана. Они собрали данные о электрической активности сердец участников с помощью ЭКГ. Еще у испытуемых взяли образцы мочи для оценки концентрации фенолов окружающей среды в организме. Отмечается, что природные фенолы присутствуют во многих повседневных потребительских товарах. Они выступают в качестве консервантов для фабричных продуктов, как парабены в шампунях и исходное вещество в пластиковой посуде. Следовательно, участники эксперимента постоянно подвергались воздействию этих химических веществ.

Результаты анализа показали, что интенсивное воздействие некоторых экологических фенолов связано с изменением электрической активности сердца. Также было обнаружено, что воздействие триклокарбана, который содержится в средствах личной гигиены, приводило к увеличению интервала реполяризации сердца. Это приводит к тому, что электрической системе органа требовалось больше времени для «перезарядки». Исследователи сделали вывод, что такая ситуация приводит к нарушениям сердечного ритма.

Кроме того, эксперты добавили, что измененная электрическая активность сердца может усугубить существующие заболевания органа.

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