Ученые выяснили, что в микроволновках обитают представители 747 родов бактерий

Ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании установили, что в лабораторных, домашних микроволновках и приборах общественного пользования обитают представители 747 разных родов из 25 типов бактерий. Об этом сообщает журнал Frontiers in Microbiology.

Исследователи взяли образцы микробов с внутренних поверхностей, дверных уплотнителей и панелей управления 30 устройств. 10 из них находились в местах общего пользования (например, в кафетериях), 10 — в лабораториях и 10 — в домах.

В ходе анализа эксперты идентифицировали 747 различных видов бактерий, относящихся к 25 семействам. Преобладающим видом оказались бактерии классов Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. При этом ученые отметили, что микробный состав в домашних микроволновках и тех, что находятся в общественном пользовании, был схожим. А вот бактерии в лабораторных микроволновках отличались большей устойчивостью к радиации и разнообразием видов.

В микроволновых печах, которыми пользуется одна семья, были обнаружены бактерии Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium. А печах общего пользования — Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium и многие другие. При этом некоторые микроорганизмы, такие как Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas, обнаруженные в домашних микроволновых печах, исследователи отнесли к потенциально опасным для здоровья. Однако в целом микробная популяция, обнаруженная экспертами в устройствах, оказалась не опасной.