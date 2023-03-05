Ученые выяснили, как семейное положение влияет на здоровье мужчин

Ученые из Колорадского университета в США исследовали, насколько чаще заядлые холостяки умирают от сердечной недостаточности. Об этом на днях специалисты расскажут на Всемирном кардиологическом конгрессе в Новом Орлеане, а портал Naked Science одним из первых поделился результатами, представленными в пресс-релизе.

По заявлению ученых, семейное положение не влияет на смертность женщин с сердечной недостаточностью и мужчин с таким же диагнозом, находящихся в браке или статусе вдовца. Зато вечные холостяки с подобной патологией имеют в два раза выше риск умереть.

Исследование продлилось десять лет. Участие в нем приняли 6,8 тысяч человек в возрасте 45-84 лет. Ученые сравнили показатели выживаемости 94 человек с диагнозом «сердечная недостаточность» с учетом их пола, возраста, семейного положения, наличия депрессии и других расстройств. Специалисты пришли к выводу, что мужчины, никогда не состоявшие в браке, имеют повышенный риск умереть в течение пяти лет после постановки диагноза. Это в два раза выше, чем у женщин, независимо от семейного статуса, и в 2,2 раза выше, чем у женатых мужчин и вдовцов с сердечной недостаточностью.

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