Ученые выяснили, какие ополаскиватели для рта повышают риск рака

Учеными из Института тропической медицины в Антверпене обнаружено, что регулярное использование ополаскивателя для рта популярной марки Listerine может увеличить риск рака, о чем сообщает Daily Mail.

На протяжении трех месяцев проводился эксперимент, во время которого было выявлено, что ежедневное использование ополаскивателя приводит к активному распространению двух типов бактерий, связанных с раком (Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus). Следовательно, существует возможная связь между средством с содержанием спирта и увеличением риска развития рака пищевода и колоректального рака.

В исследовании ученые использовали только один бренд, однако аналогичные результаты могут быть зафиксированы и при использовании других спиртосодержащих ополаскивателей для полости рта.