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Ученые выяснили, какие ополаскиватели для рта повышают риск рака
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Ученые выяснили, какие ополаскиватели для рта повышают риск рака

Ксения Богданова
Автор
Девушка использует ополаскиватель для полости рта
Фото White Bear Studio/istockphoto.com
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Учеными из Института тропической медицины в Антверпене обнаружено, что регулярное использование ополаскивателя для рта популярной марки Listerine может увеличить риск рака, о чем сообщает Daily Mail.

На протяжении трех месяцев проводился эксперимент, во время которого было выявлено, что ежедневное использование ополаскивателя приводит к активному распространению двух типов бактерий, связанных с раком (Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus). Следовательно, существует возможная связь между средством с содержанием спирта и увеличением риска развития рака пищевода и колоректального рака.

В исследовании ученые использовали только один бренд, однако аналогичные результаты могут быть зафиксированы и при использовании других спиртосодержащих ополаскивателей для полости рта.

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