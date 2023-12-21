Ученые выяснили, обладатели каких черт характера меньше страдают расстройствами сна

Ученые из Оулуского университета выяснили, что сострадательные люди реже страдают бессонницей и другими нарушениями сна. Об этом глясят результаты исследования, опубликованные в журнале Brain and Behavior.

Для этой научной работы ученые использовали данные исследования Young Finns Study. Оно началось еще в 1980 году, и за это время в нем приняли участие 3596 человек, родившихся в период с с 1962 года по 1977 год. Была проанализирована информация о качестве сна 1056 человек.

Исследователи заметили, что люди, отличающиеся сострадательностью, реже всех других испытуемых страдали расстройствами сна. Но тем не менее, так же определилось, что наличие депрессии способно ухудшить качество сна любого человека, вне зависимости от черт его характера.