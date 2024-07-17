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Ученые выяснили от кого из родителей ребенок получает интеллект
Здоровье

Сегодня, 13:05

1 мин.

Ученые выяснили, от кого из родителей ребенок получает интеллект

Мария Задорожная
Автор
Мать и ребенок
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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Ученые из Университета Ульма провели масштабное исследование и выяснили, что интеллект ребенку передается от матери. Все дело в том, что умственные способности человека закодированы в Х-хромосоме. При рождении мать передает малышу две подобные хромосомы, а отец — только одну. Поэтому шансы получить материнский интеллект у ребенка намного выше, чем получить умственные качества от отца. Об этом сообщает АиФ.
Также выяснилось, что именно мать передает своим детям способность к изучению языков, особенности памяти и мышления. А отцовский ген отвечает за эмоциональность. Ученые подчеркнули, что эмоциональный интеллект и способность к эмпатии в современном обществе важны не меньше, чем когнитивный интеллект, измеряемый IQ.

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