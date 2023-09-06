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Сегодня, 17:20

Ученые выявили признаки приближения внезапной смерти

Фото istockphoto.com/ru/PeopleImages
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Ученые из Института сердца в Седарс-Синае (США) провели исследование на группе лиц, которое показало, что при приближении внезапной остановки сердца у половины испытуемых были одни и те же симптомы. У женщин чаще всего встречалась одышка, а у мужчин — боли в груди. Кроме этого, у большинства были замечены тахикардия, приступообразная активность и некоторые симптомы гриппа.

При этом врач-кардиолог Ольга Козлова уверяет, что человека можно спасти даже при внезапной остановке сердца.

«Остановка сердца — это прекращение сердечной деятельности, известное как состояние клинической смерти. Оно обратимо, если вовремя принять меры», — приводит слова Козловой портал Aif.ru.

При этом отмечается, что изучению этой проблемы еще предстоит уделить много внимания, так как 90% людей умирает при остановке сердца.

Ранее врачи объяснили, как определить бессимптомную болезнь сердца.

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