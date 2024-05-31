Ученые выявили связь между физической активностью и онкологией

Ученые из китайского университета Сучжоу сделали вывод, что физическая активность помогает укреплять иммунитет, повышает устойчивость к вирусным инфекциям, а также предотвращает развитие онкологии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе эксперимента было выявлено, что спорт стимулирует выработку интерферонов первого типа, которые являются белками иммунной системы и участвуют в защите от инфекций, в том числе от гриппа и герпеса. Кроме того, они помогают бороться с онкологией, а также предотвращают ее появление.

При этом нужно заниматься спортом на регулярной основе, спонтанные тренировки могут не принести результат.