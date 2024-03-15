Ученые заявили, что горячий душ опасен для здоровья

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Компания Plumbworld, специализирующаяся на продаже сантехники, провела исследование, касающееся воздействия горячей и холодной воды на человека.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что горячий душ приводит к сухости, шелушению и зуду кожи, а также к другим проблемам.

По словам ученых, горячая вода лишает тело и волосы натуральных масел, а высокая температура воды приводит к усилению воспалительных процессов. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, находясь в горячей воде, получают дополнительную нагрузку, что может привести к потере сознания и травмам.

Кроме того, горячий душ, по мнению экспертов, вызывает проблемы со сном. Повышение температуры тела из-за горячей воды может нарушить естественный процесс охлаждения организма, необходимый для сна.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют снизить температуру воды и сократить время пребывания в душе, передает издание Daily Star.