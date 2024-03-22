Ученые заявили, что население Земли скоро начнет сокращаться

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Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия из-за снижения рождаемости, считают британские ученые.

По данным издания The Telegraph, сокращение численности населения Земли произойдет впервые со времен чумы XIV века. Тогда «Черная смерть» унесла жизни более 50 миллионов человек, а население Европы уменьшилось примерно на треть.

Теперь ученые уверяют, что население впервые в истории начнет сокращаться по естественным причинам, не связанным с пандемиями.

Эксперты отмечают, что для поддержания численности населения женщина должна иметь в среднем два ребенка.