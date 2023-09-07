Ученые заявили, что рак молодеет с каждым годом

В медицинском журнале BMJ Oncology опубликовали результаты исследования, которое показало, что рак молодеет. Ученые ставили эксперимент в течение 30 лет и в 204 странах мира. Выяснилось, что количество людей в возрасте до 50 лет, у которых был диагностирован рак, выросло почти на 80 процентов.

Самый большой прирост числа заболеваний был обнаружен у рака трахеи и предстательной железы. При этом чаще всего диагностируется рак молочной железы. Остается по-прежнему высоким уровень заболеваемости раком легких, желудка и колоректальным раком, а вот диагностирование рака печени уменьшилось на 2,8 %.

Ученые не могут назвать точных причин тенденции омоложения рака. Пока они связывают это с тем, что люди не придерживаются правильного питания, употребляют алкогольные напитки, курят и не занимаются спортом.

Ранее врач перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака.