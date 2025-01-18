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Ученые заявили, что таблетки-плацебо помогают бороться со стрессом
Здоровье

Сегодня, 15:25

2 мин.

Ученые заявили, что таблетки-плацебо помогают бороться со стрессом

Мария Задорожная
Автор
Ученый держит таблетку и макет мозга в руках.
Фото microgen, iStock
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Международная команда ученых провела исследование и пришла к выводу, что плацебо способно эффективно снижать уровень стресса, тревожности и депрессии. Этот простой и доступный метод может стать важным инструментом для поддержания психического здоровья, особенно в условиях кризисов, таких как пандемия COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being (HWB).

В ходе двухнедельного эксперимента участники в возрасте от 18 до 30 лет, испытывающие умеренный стресс из-за пандемии, были поделены на две группы: одна группа принимала плацебо-таблетки и участвовала в онлайн-сессиях через Zoom, а вторая группа не получала никакого лечения. Уровни стресса, тревожности и депрессии измерялись в начале эксперимента, через неделю и после его завершения. Примечательно, что 92,5% участников строго следовали инструкциям, что свидетельствует о высокой степени приверженности исследованию.

Участники плацебо-группы принимали таблетки дважды в день. Им объяснили, как действует плацебо-эффект, и подчеркнули, что знание об отсутствии активных компонентов не утрачивает его эффективности. Люди из этой группы отметили значительное снижение уровня стресса и эмоционального напряжения, что было сопоставимо с результатами более интенсивных терапий, таких как когнитивно-поведенческая терапия.

«Хотя участники осознавали, что таблетки не содержат активного вещества, они все же испытали значительные улучшения. Это подчеркивает, насколько важны вера и ожидания в достижении эмоционального благополучия», — отметил профессор психологии из Университета Майами Дарвин Геварра.

Также исследователи подчеркнули необходимость проведения дальнейших исследований с более разнообразными группами участников. Они стремятся изучить механизмы, лежащие в основе плацебо-эффекта, чтобы улучшить его применение в области психологии.

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