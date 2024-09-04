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Ученые заявили, что теннис продлевает жизнь на 10 лет
Здоровье

Сегодня, 12:40

1 мин.

Ученые заявили, что теннис продлевает жизнь на 10 лет

Мария Задорожная
Автор
Девушка готовится сделать подачу в теннисе
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Датские ученые провели исследование и выяснили, что игра в теннис увеличивает продолжительность жизни на 10 лет.

В эксперименте приняли участие 8500 человек, длился он 25 лет. В ходе анализа эксперты обнаружили, что у теннисистов больше шансов прожить дольше, чем у тех, кто занимается бадминтоном, футболом, велоспортом, плаванием и бегом трусцой.

Исследование показало, что теннисисты-любители будут жить в среднем на 9,7 лет дольше, чем могли бы. Игра в бадминтон может продлить жизнь на 6,2 года, плавание — на 3,4 года, а бег трусцой — на 3,2 года. Кроме того, теннис отлично сказывается на физическом и моральном состоянии человека, а интенсивные нагрузки снижают риск возникновения ожирения, остеопороза и проблем с сердцем, сообщает Fortuna Well.

По словам ученых, всего 3 часа тенниса в неделю снижают риск сердечных заболеваний более чем на 50%.

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