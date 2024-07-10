Ученый доказал, что алкоголь сокращает продолжительность жизни

Тим Стоквелл, ученый из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ, обнаружил, что любое количество алкоголя сокращает продолжительность жизни. Об этом пишет издание News Nation.

Эксперт изучил 107 исследований за последние 40 лет и пришел к выводу, что потребление в среднем двух алкогольных напитков в неделю на протяжении всей жизни может сократить ее продолжительность на 3-6 дней. Кроме того, убеждение, что алкоголь улучшает состояние здоровья, ошибочно.

Стоквелл заявил, что при ежедневном употреблении хотя бы одного спиртного напитка есть риск сокращения жизни на 2,5 месяца. А потребление около 35 напитков в неделю приводит к сокращению жизни примерно на два года.

Ученый добавил, что алкоголь повреждает различные органы: мозг, сердце, печень и поджелудочную железу, повышает кровяное давление, а также способствует развитию сердечных заболеваний, нарушает усвоение питательных веществ и подавляет иммунитет.