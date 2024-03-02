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Удиолог назвала причины появления шума в ушах
Здоровье

2 марта, 10:45

1 мин.

Удиолог назвала причины появления шума в ушах

Мария Маковей
Автор
Шум в ушах
Фото Yurii Yarema/istockphoto.com
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Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала изданию Live Science, что причинами появления шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера.

По словам эксперта, воздействие громких звуков — это основной фактор риска возникновения тиннитуса. Поэтому шум в ушах чаще встречается у тех, кто регулярно слушает громкую музыку или посещает концерты.

Однако проблемы со слухом могут возникнуть и у людей, которые тщательно следят за здоровьем. Например, шум в ушах может появиться из-за неадаптивной пластичности мозга, который пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности. Поэтому возникают так называемые фантомные звуки.

Еще к одной причине тиннитуса врач отнесла закупорку ушных проходов серой вследствие болезни Меньера — негнойного заболевания внутреннего уха. Кроме того, привести к проблемам со слухом может износ волосковых клеток внутреннего уха и рецепторов слуховой системы.

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