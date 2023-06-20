Уролог назвал факторы риска, провоцирующие рак предстательной железы

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Кандидат медицинских наук Карен Мкртчян рассказал, какие факторы могут провоцировать рак предстательной жизни.
По словам доктора, факторами риска считаются пожилой возраст, ожирение, генетика и расовая и этническая принадлежность — представители афро-карибских этнических групп более подвержены риску развития заболевания.
Кроме того, специалист отметил, что болезнь опасна тем, что на ранних стадиях опухоль не выходит за пределы железы и никак себя не проявляет.
«Любой вид онкологии отличается от воспалительных процессов тем, что никаких симптомов не имеет, поэтому обнаружить проблему самостоятельно крайне сложно. Рак предстательной железы — не исключение. Симптомы появляются уже на поздних стадиях, когда есть осложнения от опухоли, появились метастазы», — цитирует Мкртчяна Life.ru.