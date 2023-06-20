Уролог назвал факторы риска, провоцирующие рак предстательной железы

Кандидат медицинских наук Карен Мкртчян рассказал, какие факторы могут провоцировать рак предстательной жизни.

По словам доктора, факторами риска считаются пожилой возраст, ожирение, генетика и расовая и этническая принадлежность — представители афро-карибских этнических групп более подвержены риску развития заболевания.

Кроме того, специалист отметил, что болезнь опасна тем, что на ранних стадиях опухоль не выходит за пределы железы и никак себя не проявляет.

«Любой вид онкологии отличается от воспалительных процессов тем, что никаких симптомов не имеет, поэтому обнаружить проблему самостоятельно крайне сложно. Рак предстательной железы — не исключение. Симптомы появляются уже на поздних стадиях, когда есть осложнения от опухоли, появились метастазы», — цитирует Мкртчяна Life.ru.