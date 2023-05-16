Уролог назвал наиболее распространенные заболевания у мужчин

16 мая, 12:45
На портале «Царьград» куратор урологического отделения Новосибирской областной клинической больницы Игорь Феофилов рассказал о самых распространенных мужских заболеваниях. Среди них лидирующие позиции занимают хронический простатит (воспаление предстательной железы), аденома простаты и рак предстательной железы.
Также Игорь Феофилов отметил, что диагностируют у мужчин и бесплодие. По его словам, эту тему называют «не афишируемой среди мужчин». Реже встречаются воспаления крайней плоти, фимозы, яичка или придатка яичка.
Ранее мы рассказывали, когда мужчинам стоит обратиться к урологу.
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