Уролог назвал плавки, которые опасны для мужского здоровья

Врач-уролог Артем Чернушенко считает, что яркие цвета купальных костюмов могут указывать на недобросовестность производителя. По его словам, выцветание — это нормальный процесс, но есть признаки, которые свидетельствуют об использовании некачественного красителя.

«Хорошие плавки не должны оставлять цветные полосы на теле после носки или окрашивать воду при стирке», — подчеркнул доктор в беседе с «СЭ».

Также эксперт указал на другой опасный фактор, который должен насторожить. Неприятный резкий запах от новых плавок может говорить о применении вредных веществ.