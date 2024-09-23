Уролог назвал признаки дефицита тестостерона у мужчин

Уролог-андролог Тембулат Индароков в беседе с «СЭ» отметил, что тестостерон — это основной мужской половой гормон, который поддерживает оптимальное состояние обмена веществ, влияет на поведение и процессы мышления, состояние сердечно-сосудистой, иммунной системы, сексуальную активность мужчины и его жизненный тонус. В норме уровень тестостерона у мужчин в возрасте от 16 до 50 лет составляет 5,13 — 30,43 нмоль/л. При этом с возрастом уровень гормона снижается.

По словам доктора, снижение уровня тестостерона характеризуется несколькими ключевыми признаками: снижением полового влечения, усталостью и негативным психоэмоциональным фоном. Также у мужчин наблюдаются проблемы со сном, лишний вес и увеличение массы тела.

«При наличии этих факторов нельзя затягивать с визитом к врачу урологу-андрологу. Ведь проблемы с тестостероном и, как следствие, отсутствие половой жизни ведут к другим проблемам со здоровьем, в том числе к сокращению продолжительности жизни», — заключил уролог.