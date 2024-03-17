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Уролог перечислил симптомы камней в почках
Здоровье

17 марта, 19:20

1 мин.

Уролог перечислил симптомы камней в почках

Мария Маковей
Автор
Боль в спине.
Фото Staras/istockphoto.com
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Врач-уролог Сергей Королев заявил, что боли из-за камней в почках могут проявляться в разных участках организма.

«Боль в поясничной области может возникать как с одной стороны, так и сразу с двух, а также внизу живота», — отметил доктор.

По словам эксперта, иногда камни в почках сопровождаются тошнотой и рвотой, а также слабостью и повышенной утомляемостью.

Также медик добавил, что причиной возникновения мочекаменной болезни может стать неправильной рацион, в котором огромное количество белка и кислых продуктов. Все это увеличивает кислотность мочи, что провоцирует процесс камнеобразования, пишет «Газета.ru».

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