Уролог рассказал, что эректильная дисфункция может сигнализировать о проблемах с сосудистой системой

Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, что эректильная дисфункция может быть предвестником инфаркта и инсульта.

«Механизм эрекции заключается в притоке крови по сосудам полового члена. Пенильная артерия является самой тонкой у мужчины, ее диаметр не превышает 1-2 мм. Поэтому нарушение проходимости крови по пенильной артерии, например, вследствие атеросклероза сосудов, возникает раньше всего и может быть предвестником сосудистой катастрофы у мужчины в будущем, такой как инфаркт миокарда, инсульт», — приводит «Life.ru» слова Смерницкого.

Также он назвал причины нарушения эрекции.

«Причинами нарушения эрекции могут быть как заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, гормональный дисбаланс, так и неправильный образ жизни, злоупотребление алкоголем, табакокурение, хронический стресс. Доказано, что одна выкуренная сигарета вызывает спазм всех сосудов человека на 30 минут, две сигареты в час — означает хроническую гипоксию. У курящих мужчин риск развития нарушения эрекции в два раза выше», — добавил специалист.