Уролог Смерницкий назвал неочевидные причины цистита у мужчин и женщин

Уролог Андрей Смерницкий рассказал, что воспаление мочевого пузыря может быть вызвано различными причинами.

«Недержание мочи, выпадение мочевого пузыря (цистоцеле), длительная катетеризация мочевого пузыря, сахарный диабет, ожирение, недостаточная интимная гигиена, нарушение микрофлоры ЖКТ и влагалища вследствие бесконтрольного приема антибиотиков, переохлаждение организма, частые стрессы, необходимость длительного «терпения» перед актом мочеиспускания могут провоцировать цистит», — приводит «Life.ru» слова Смерницкого.

Медик отметил, что у мужчин цистит, как правило, появляется в виде осложнения других заболеваний, например, аденомы простаты.