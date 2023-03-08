0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:00

Уролог Юдовский назвал пять привычек, которые приводят к раннему развитию импотенции

Алина Савинова
Telegram Дзен

Уролог-андролог Станислав Юдовский рассказал, что приводит к эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин.

К факторам появления заболевания, по его словам, относятся: курение, недостаточная физическая активность, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, психоактивных препаратов.

«Ожирение увеличивает риск развития ЭД примерно на 40%. Однако при этом было показано, что снижение веса в этом случае даже на 10% существенно улучшает эректильную функцию независимо от наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета. Особо выделен эффект средиземноморской диеты — с увеличенным содержанием овощей, бобовых, цельнозернового хлеба, оливкового масла», — приводит «Life.ru» слова Юдовского.

Также он рассказал о профилактике нарушения эрекции.

«Наиболее эффективным для профилактики нарушения эрекции и устранения его первых проявлений является комплексное изменение образа жизни, включая физические аэробные нагрузки — не менее 30 минут в день, в случае избыточного веса — снижение его минимум на 10%, ограничение алкоголя, полное исключение курения, наркотических и психоактивных препаратов», — добавил врач.

Источник: https://life.ru/p/1563525
0
Читайте также
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Захарова иронично прокомментировала причастность Киева к взрывам на СП
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психосоматолог объяснила, как нужно дышать, чтобы успокоиться после стресса