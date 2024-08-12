Уролог заявил, что тесные трусы опасны для мужского здоровья

Врач-уролог Артем Локтев в беседе с «Газетой.ru» заявил, что слишком тесное мужское белье может натирать кожу, вызывать раздражение и дискомфорт, а также уве­ли­чи­ва­ет риск рас­ши­ре­ния се­мен­ных вен мошонки (ва­ри­ко­це­ле).

«Варикоцеле — это варикозное расширение вен семенных канатиков, которые находятся в мошонке. Это может приводить к снижению фертильности, болевому синдрому, а также к уменьшению яичка в размере», — отметил эксперт.

Также доктор не рекомендует покупать трусы из полиэстера и нейлона. По его словам, они плохо пропускают воздух и не впитывают влагу. Эти факторы создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, которые могут привести к раздражению кожи и инфекциям.

«Старайтесь покупать однотонное белье без рисунков. Нижнее белье, изготовленное из некачественных материалов с использованием вредных красителей и химикатов, может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи», — добавил Локтев.

Кроме того, медик не советует выбирать белье, которое не обеспечивает должной поддержки, особенно при активном образе жизни. Как сказал эксперт, такие трусы могут привести к травмам.

«Чтобы избежать негативных последствий, выбирайте нижнее белье из качественных натуральных материалов, таких как хлопок или бамбук, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и впитывают влагу. Избегайте слишком тесного белья и уделяйте внимание комфортной посадке, которая не будет препятствовать нормальному кровообращению», — подытожил уролог.