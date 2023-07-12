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Сегодня, 18:45

В 2023 году ситуация по заболеваемости корью на территории России осложнилась

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Укол больному корью.
Фото Freepik/freepik
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Роспотребнадзор Забайкальского края впервые за пять лет зафиксировал случай подозрения на корь у непривитого ребенка. В 2023 году ситуация по заболеваемости корью на территории России осложнилась: с начала года в 63 субъектах страны зарегистрировано более 3,7 тысяч случаев кори, из которых 82,6% лабораторно подтверждены. Чаще всего болеют не привитые лица. Об этом 12 июля сообщили на сайте ТАСС.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», что основные причины роста заболеваемости корью — это массовый отказ от вакцинации и увеличение населения мигрантами, которые так же не привиты. На ситуацию с корью могла также повлиять пандемия коронавируса. «Корь — серьезное заболевание, вызывающее сыпь и лихорадку. Оно очень заразно и распространяется, когда инфицированный человек выдыхает, кашляет или чихает. Вирус также может распространяться при прямом контакте или по воздуху и поражает слизистую оболочку прежде, чем распространиться по всему организму», — пояснила специалист. Симптомы кори включают лихорадку, кашель, насморк, покраснение глаз и сыпь, которая распространяется по всему телу. Осложнения могут включать пневмонию, энцефалит, вплоть до летального исхода. «Чтобы защитить себя от кори, рекомендуется сделать прививку, избегать контакта с инфицированными людьми и чаще мыть руки», — заключила Екатерина Курбатова.

Ранее, 19 апреля, мы рассказывали, можно ли избежать заражения корью.

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Медицина
Советы и рекомендации
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