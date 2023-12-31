В Аргентине нашли человека, зараженного лошадиным энцефалитом

Случай заражения мужчины западным лошадиным энцефалитом (WEE) зарегистрировали в Аргентине, сообщает World Health Organization. До этого единичный случай инфицирования человека был выявлен в 1996 году.

Рабочий пожаловался на головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию, после попал в больницу с тяжелой лихорадкой. Там мужчину на 12 дней подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас он дома, лечится по рекомендациям врачей.

Лошадиный энцефалит — это редкое вирусное заболевание, которое передают комары. Оно поражает лошадей и людей. В группу риска входят люди, живущие в эндемичных районах или там, где зарегистрированы активные вспышки заболеваний среди животных.