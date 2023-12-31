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В Аргентине нашли человека, зараженного лошадиным энцефалитом
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

В Аргентине нашли человека, зараженного лошадиным энцефалитом

Мария Маковей
Автор
Лошадь есть овощи
Фото Irina Orlova/istockphoto.com
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Случай заражения мужчины западным лошадиным энцефалитом (WEE) зарегистрировали в Аргентине, сообщает World Health Organization. До этого единичный случай инфицирования человека был выявлен в 1996 году.

Рабочий пожаловался на головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию, после попал в больницу с тяжелой лихорадкой. Там мужчину на 12 дней подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас он дома, лечится по рекомендациям врачей.

Лошадиный энцефалит — это редкое вирусное заболевание, которое передают комары. Оно поражает лошадей и людей. В группу риска входят люди, живущие в эндемичных районах или там, где зарегистрированы активные вспышки заболеваний среди животных.

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