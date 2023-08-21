В Башкирии зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой

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В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что в Башкортостане выявлен высокий уровень заболеваемости чесоткой. Это касается Нуримановского, Стерлибашевского, Мечетлинского и Буздякского районов. Об этом 20 августа рассказали на портале Runews24.ru.
Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова объяснила СЭ, что чесотка — это кожное заболевание, которое вызывает чесоточный клещ. Оно передается от человека к человеку при тесном кожном контакте, а также при соприкосновении с предметами обихода, которых касался больной.
«Чтобы не заразиться чесоткой, необходимо избегать тесного контакта с зараженными людьми и не использовать их личные вещи. Если вы подозреваете, что вы или кто-то из вашего окружения заразился чесоткой, необходимо обратиться к врачу-дерматологу, терапевту или инфекционисту для диагностики и лечения», — заключила специалист.
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