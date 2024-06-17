Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В Европе разрабатывают контрацептивы для диких животных и птиц
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

В Европе разрабатывают контрацептивы для диких животных и птиц

Мария Маковей
Автор
Белка и голубь
Фото tilpich/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В Европе разрабатывают противозачаточные для диких животных, чтобы контролировать их численность и остановить распространение вредителей, передает The Guardian.

Серые белки, дикие кабаны и голуби не только размножаются с большой скоростью, но и доставляют европейцам много проблем. Чтобы сократить численность вредителей, ученые решили протестировать на них контрацептивы. Они планируют наполнять специальные кормушки и коробки с прикормкой ореховой пастой и зернами с добавлением противозачаточных препаратов. Исследователи считают, что такой способ контроля популяции животных и птиц более гуманный и эффективный. Ведь ранее вредители подвергались отравлению, отстрелу или отлову.

«Традиционные методы, такие как выбраковка, неэффективны, негуманны, неустойчивы, вредны для окружающей среды. Общественность все чаще выступает против них», — подчеркнула доктор Джованна Массеи из Йоркского университета.

Ученые отметили, что если эксперимент окажется успешным, то таким образом в дальнейшем можно вести контроль над популяцией птиц и животных, которые опасны для общества.

Болезни переносимые птицами. Врач рассказала, как защититься от инфекций переносимых птицами
Медицина
6
Обсудить
Новости холдинга
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее