В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса

В штате Гуджарат, запад Индии, зафиксировали вспышку малоизученного вируса Чандипура. Пока известно о 50 случаях заражения и 16 летальных исходах. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление министра здравоохранения штата Рашикеш Патель.



«Сообщения о заражении трех человек поступили из других штатов. По всему штату зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, 16 человек погибли», — сказал чиновник.



Отметим, что вирус Чандипура распространяется через укусы москитов. Сопровождается лихорадкой, головной болью, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях может привести к коме и смерти. Кроме того, лекарств или вакцины от инфекции не существует, основная мера борьбы — профилактические мероприятия.