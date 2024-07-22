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В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса

Мария Задорожная
Автор
Жители Индии
Фото urbancow/istockphoto.com
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В штате Гуджарат, запад Индии, зафиксировали вспышку малоизученного вируса Чандипура. Пока известно о 50 случаях заражения и 16 летальных исходах. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление министра здравоохранения штата Рашикеш Патель.

«Сообщения о заражении трех человек поступили из других штатов. По всему штату зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, 16 человек погибли», — сказал чиновник.

Отметим, что вирус Чандипура распространяется через укусы москитов. Сопровождается лихорадкой, головной болью, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях может привести к коме и смерти. Кроме того, лекарств или вакцины от инфекции не существует, основная мера борьбы — профилактические мероприятия.

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