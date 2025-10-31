Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Здоровье

31 октября, 14:00

1 мин.

В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда

Мария Задорожная
Автор
Врач и макет полости рта
Фото DC Studio, Freepik

Китайские исследователи создали прототип «искусственного языка», способного быстро определять степень остроты, сообщает Phys.org.

Устройство распознает капсаицин и другие едкие соединения — в том числе те, что отвечают за характерную остроту чеснока.

При разработке вдохновением послужил белок казеин из молока: он связывается с капсаицином, который делает перцы острыми, и снижает ощущение жжения. Ученые добавили обезжиренное молоко в электрохимический гель, получив тонкую проводящую пленку. Когда на нее воздействует капсаицин, сила электрического тока падает из-за взаимодействия жгучих молекул с казеином.

Первые испытания показали, что «язык» чувствителен к концентрациям капсаицина от практически неощутимых до превышающих болевой порог. Материал также реагировал на другие раздражающие соединения из распространенных острых ингредиентов — имбиря, черного перца, хрена, чеснока и лука.

Чтобы продемонстрировать технологию, команда проверила восемь сортов перцев и восемь острых блюд, фиксируя изменение тока. Те же образцы оценили дегустаторы. Показания устройства и мнения людей совпали.

По словам авторов, система позволяет оперативно определять остроту блюда без риска для вкусовых рецепторов. Ведущий автор работы Вэйцзюнь Дэн отмечает, что гибкий искусственный язык можно внедрять в портативные приборы для мониторинга вкуса, использовать в гуманоидных роботах и помогать пациентам с нарушениями вкусового восприятия, включая агевзию.

Том ям.4 рецепта острых блюд, которые помогут похудеть

2
ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
Доктор Мясников рассказал об опасности респираторно-синцитиального вируса

  • Berkut-7

    Думаю девушки найдут применению такому шедевру и в других напрвлениях :ok_hand:

    31.10.2025