В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда

Китайские исследователи создали прототип «искусственного языка», способного быстро определять степень остроты, сообщает Phys.org.

Устройство распознает капсаицин и другие едкие соединения — в том числе те, что отвечают за характерную остроту чеснока.

При разработке вдохновением послужил белок казеин из молока: он связывается с капсаицином, который делает перцы острыми, и снижает ощущение жжения. Ученые добавили обезжиренное молоко в электрохимический гель, получив тонкую проводящую пленку. Когда на нее воздействует капсаицин, сила электрического тока падает из-за взаимодействия жгучих молекул с казеином.

Первые испытания показали, что «язык» чувствителен к концентрациям капсаицина от практически неощутимых до превышающих болевой порог. Материал также реагировал на другие раздражающие соединения из распространенных острых ингредиентов — имбиря, черного перца, хрена, чеснока и лука.

Чтобы продемонстрировать технологию, команда проверила восемь сортов перцев и восемь острых блюд, фиксируя изменение тока. Те же образцы оценили дегустаторы. Показания устройства и мнения людей совпали.

По словам авторов, система позволяет оперативно определять остроту блюда без риска для вкусовых рецепторов. Ведущий автор работы Вэйцзюнь Дэн отмечает, что гибкий искусственный язык можно внедрять в портативные приборы для мониторинга вкуса, использовать в гуманоидных роботах и помогать пациентам с нарушениями вкусового восприятия, включая агевзию.