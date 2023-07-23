В Минздраве предложили отменить массовую вакцинацию от коронавируса

22 июля на сайте телеканала РЕН-ТВ рассказали о предложении Минздрава РФ отменить массовую вакцинацию от коронавируса, поскольку сформирован высокий уровень коллективного иммунитета, а эпидемиологическая обстановка стабильная. Обязательные прививки сохранят для людей с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом и онкологией, людей старше 60 лет, а также для тех, кто ранее не болел и не вакцинировался от коронавируса.

Кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт, кардиолог Светлана Павличенко рассказала СЭ, что укрепить иммунитет помогает в том числе правильное, сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами, клетчаткой и жирными кислотами. Чтобы поддержать иммунитет, обязательно включайте в рацион спаржу, лук-порей, артишоки, корень цикория, чеснок, топинамбур, яблоки (вместе с кожурой), тыкву, баклажаны, морковь, свеклу, кукурузу, бобовые, охлажденный вареный картофель.

«Чтобы удовлетворить дневную физиологическую потребность организма в необходимых веществах, в частности клетчатке, рекомендуется съедать в день не менее 400 г фруктов и овощей», — заключила специалист.

Ранее, 29 октября 2022 года, мы рассказывали, как правильно повышать иммунитет простыми способами.