В популярных средствах против акне нашли компонент, провоцирующий рак

В косметике против акне от популярных брендов обнаружили провоцирующие рак компоненты, сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Investigative Dermatology



Так группа ученых протестировала 111 средств от прыщей на основе бензоил пероксида. В ходе исследования они выяснили, что треть продукции содержит бензол — канцероген, который связан с возникновением лейкемии и других заболеваний крови у онкологических пациентов. Например, в пенке для умывания от CVS содержится в 13 раз больше бензола в сравнении с безопасными показателями, которые утвердило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. При этом в составе крема Proactiv исследователи обнаружили превышение допустимого предела бензола в 18 раз.



«Наши исследования показали, что упомянутые продукты, широко используемые потребителями всех возрастов, могут потенциально содержать или генерировать бензол в тревожно высоких концентрациях, особенно в обычных условиях окружающей среды», — подытожил результаты исследования профессор Дэвид Лайт.