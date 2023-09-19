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Сегодня, 15:35

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее предшественников

Фото istockphoto.com/LisaNentwich
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В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавируса, который называют «Пирола».

«Этот вид коронавирусной инфекции имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», — приводят слова пресс-службы ведомства «Известия».

Также специалисты отметили, что вакцины от «Омикрона» эффективны и от «Пиролы».

Первые случаи заражения штаммом «Пирола» были выявлены во Франции летом этого года. Позже его обнаружили в США, Израиле, Дании, Великобритании и некоторых странах Южной Африки.

Ранее Мясников предупредил о новой волне COVID-19.

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