В Роспотребнадзоре заявили о некорректности данных Всемирной организации здравоохранения по кори в России

Роспотребнадзор сделал заявление, что данные Всемирной организации здравоохранения по кори в странах Европейского союза не соответствуют действительности, так как они не учитывают заболевания среди трудовых мигрантов и беженцев, — об этом пишет ТАСС.

Перед этим Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона ВОЗ.

Однако в России действует система, в которой учитывается каждый случай инфекционного заболевания, в том числе у мигрантов и беженцев. Противоэпидемические мероприятия при выявлении заболевания организуются не зависимо от гражданства человека. Также в отличие от зарубежных стран, Россия проводит иммунизацию мигрантов. По данным Роспотребнадзора, она проводится по трем направлениям: планово, по эпидпоказаниям (в очагах инфекции), а также подчищающая иммунизация лиц, ранее не привитых и не болевших.

Кроме того, в России распространон эпиднадзор, который позволяет прогнозировать эпидситуации и оценить истинную распространенность инфекции и защищенность населения.