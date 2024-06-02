Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В Роспотребнадзоре заявили о некорректности данных Всемирной организации здравоохранения по кори в России
Здоровье

Сегодня, 15:20

1 мин.

В Роспотребнадзоре заявили о некорректности данных Всемирной организации здравоохранения по кори в России

Ксения Богданова
Вакцина.
Фото SeventyFour/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Роспотребнадзор сделал заявление, что данные Всемирной организации здравоохранения по кори в странах Европейского союза не соответствуют действительности, так как они не учитывают заболевания среди трудовых мигрантов и беженцев, — об этом пишет ТАСС.

Перед этим Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона ВОЗ.

Однако в России действует система, в которой учитывается каждый случай инфекционного заболевания, в том числе у мигрантов и беженцев. Противоэпидемические мероприятия при выявлении заболевания организуются не зависимо от гражданства человека. Также в отличие от зарубежных стран, Россия проводит иммунизацию мигрантов. По данным Роспотребнадзора, она проводится по трем направлениям: планово, по эпидпоказаниям (в очагах инфекции), а также подчищающая иммунизация лиц, ранее не привитых и не болевших.

Кроме того, в России распространон эпиднадзор, который позволяет прогнозировать эпидситуации и оценить истинную распространенность инфекции и защищенность населения.

Что такое корь. Что такое корь: симптомы, причины, лечение

Медицина
0
Новости холдинга
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее