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В России хотят запретить продавать алкоголь людям младше 21 года
Здоровье

Сегодня, 12:35

1 мин.

В России хотят запретить продавать алкоголь людям младше 21 года

Мария Задорожная
Автор
Девушка выбирает вино в магазине
Фото Andrii Borodai/istockphoto.com
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Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев в беседе с РИА «Новости» заявил, что планирует подготовить законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года. Чиновник отметил, что за нарушение данного закона будет грозить административная ответственность.

«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — сказал Хамзаев.

Кроме того, депутат предлагает наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за покупку спиртных напитков.

«За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника. Планирую в ближайшее время выйти с оформленным предложением», — добавил Хамзаев.

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