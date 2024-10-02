В России могут запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года

В России могут запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ уже подготовили и направили на отзыв в Правительство РФ депутаты Госдумы РФ, сообщает ТАСС.



Чиновники предлагают внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Они считают, что поэтапное введение ограничений позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи, а в будущем практически полностью снизить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с курением.



В случае принятия законопроекта сократятся ежегодные доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию. Примерный объем выпадающих доходов в 2029 году будет равен менее чем 7 миллиардам рублей. При этом авторы законопроекта приводят оценку Минздрава РФ, которая гласит, что на лечение курильщиков тратится более 1 триллиона рублей в год, а общие экономические потери составляют свыше 5 триллионов рублей.

Таким образом, новый законопроект не приведет к увеличению дефицита (уменьшению профицита) расходов.