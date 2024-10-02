Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России могут запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года
Здоровье

Сегодня, 16:25

1 мин.

В России могут запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года

Мария Задорожная
Автор
Пачка сигарет
Фото s-cphoto, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В России могут запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ уже подготовили и направили на отзыв в Правительство РФ депутаты Госдумы РФ, сообщает ТАСС.

Чиновники предлагают внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Они считают, что поэтапное введение ограничений позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи, а в будущем практически полностью снизить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с курением.


В случае принятия законопроекта сократятся ежегодные доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию. Примерный объем выпадающих доходов в 2029 году будет равен менее чем 7 миллиардам рублей. При этом авторы законопроекта приводят оценку Минздрава РФ, которая гласит, что на лечение курильщиков тратится более 1 триллиона рублей в год, а общие экономические потери составляют свыше 5 триллионов рублей.

Таким образом, новый законопроект не приведет к увеличению дефицита (уменьшению профицита) расходов.

Влияние и&nbsp;последствия курения для организма человека. Последствия курения: 10 фактов о вреде курения

Новости холдинга
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Аллерголог назвала опасные вещества, которые содержатся в стиральных порошках

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ