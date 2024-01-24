В России начали распространяться вирусные «коктейли»

В России растет количество людей, заразившихся сразу несколькими инфекциями — например, гриппом и ОРВИ. Кроме того, в этом году к ним добавились микоплазменная инфекция и коклюш, сообщают «Известия».

По словам терапевта Алина Красиковой, заражение сразу несколькими вирусами объясняется несколькими причинами: сейчас проходит пик заболеваемости, так как вирусы быстрее распространяются зимой и более устойчивы при низкой температуре, также у людей ослаб иммунитет. А снижение влажности воздуха в помещениях приводит к сухости слизистых оболочек, что делает организм уязвимее для инфекций.

Как сообщает издание, наиболее часто встречаются сочетания следующих вирусов:

грипп А и риновирус;

грипп А и аденовирус;

парагрипп второго типа и аденовирус;

риновирус и аденовирус.

Также встречаются случаи и тройной инфекции: грипп А, риновирус и аденовирус. «Известия» предупреждают, что сочетание нескольких вирусов приводит к более тяжелому течению заболевания и может спровоцировать дополнительные осложнения.