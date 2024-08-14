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В России начнутся испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу и орехи
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

В России начнутся испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу и орехи

Мария Задорожная
Автор
Лабораторные испытания
Фото Thicha Satapitanon/istockphoto.com
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Российские иммунологи в конце сентября начнут клинические испытания вакцины, направленной на борьбу с аллергией на пыльцу березы и орехи. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает «КоммерсантЪ».

Вакцину разработали специалисты Института иммунологии ФМБА, препарат предназначена для лечения аллергии с помощью всего трех-пяти инъекций. По словам главы ведомства, это позволит значительно сократить время терапии по сравнению с существующими методами, которые могут занимать несколько лет.

«Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину», — объяснил заместитель директора по науке и инновациям Института иммунологии Игорь Шиловский.

Однако перед отпуском препарата в медицинскую практику, он должен пройти четыре этапа клинических испытаний. Первый этап будет направлен на изучение механизма действия вакцины и займет от двух месяцев до года. Специалисты будут оценивать переносимость препарата, а также его влияние на организм, продолжительность и силу действия.

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