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В России растет число людей с алкогольной зависимостью
Здоровье

Сегодня, 14:45

1 мин.

В России растет число людей с алкогольной зависимостью

Мария Маковей
Автор
Мужчина и пустые бутылки из-под алкоголя
Фото Paolo Cordoni/istockphoto.com
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В России впервые за 10 лет зафиксировали рост пациентов с алкогольной зависимостью. Соответствующие данные опубликованы в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023».

С 2010 по 2021 год количество алкоголиков сократилось почти в два раза — с 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году число людей с алкогольной зависимостью начало расти — 54 200 человек, сообщает «Коммерсант».

Эксперты объясняют такой скачок в 2022 году рядом причин — эпидемия коронавируса, напряженная геополитическая обстановка, социально-экономические изменения и распространение нехимических видов зависимости среди молодых граждан.

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич считает, что данных Росстата недостаточно.

«Мы имеем статистику только по наркологическим диспансерам, а это вопрос, обратился человек за помощью или нет. В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику», — объяснил эксперт.

По его словам, важнее знать статистику об алкогольных психозах, которые возникают у людей с тяжелой стадией зависимости. Менделевич отметил, что за последние годы количество граждан с таким недугом резко увеличилось.

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