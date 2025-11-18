Видео
В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
Здоровье

18 ноября, 16:45

1 мин.

В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Мария Задорожная
Автор
Мужчина болеет
Фото Freepik

В России продолжает расти число случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве фиксируют сохранение сезонного подъема респираторных инфекций: на 46-й неделе зарегистрировано примерно 2,9 тысячи случаев гриппа. Также фиксируется увеличение заболеваемости ОРВИ. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2).

По данным Роспотребнадзора, за ту же неделю зафиксировано около 7,1 тысячи случаев заболеваемости COVID-19, тогда как неделей ранее их было 5,6 тысячи, то есть количество таких случаев выросло примерно на 1,5 тысячи (ранее было отмечено снижение на 22,2 процента).

Ведомство добавило, что в ходе всероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинировано свыше 66 миллионов человек, что составляет 45,2 процента населения. Также Роспотребнадзор обратил внимание на важность своевременной вакцинации для формирования иммунной защиты, особенно для уязвимых категорий населения.

Для предотвращения распространения ОРВИ ведомство рекомендует придерживаться следующих профилактических мер:

  • По возможности минимизировать пребывание в людных местах.
  • При первых признаках недомогания сократить контакты с окружающими.
  • Регулярно обеспечивать приток свежего воздуха в помещения.
  • Систематически мыть руки с мылом или использовать антисептические средства.
  • В случае появления симптомов респираторного заболевания оставаться дома и незамедлительно обратиться к врачу.
Грипп или ОРВИ: в&nbsp;чем разница и&nbsp;как отличить эти инфекции.Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции
  • Niko McCowrey

    Автор, вы даже не в состоянии тупо переписать (скопировать) термины из оригинала!!! Растет ЧИСЛО СЛУЧАЕВ (абс. числа, количество заболевших, по головам) и ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ (количество случаев на 100 тыс. населения). Именно об этом написано в оригинале, а не о некоем росте "случаев заболеваемости" (копипаста вашего перла). Продолжайте демонстрировать полное неуважение к собственной должности.

    18.11.2025

