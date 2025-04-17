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В России создан уникальный препарат от рака
Здоровье

17 апреля, 17:10

1 мин.

В России создан уникальный препарат от рака

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Лабораторные исследования
Фото AnnaStills, iStock
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В России создан уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. Согласно данным РИА Новости, средство под названием «Афотид» уже применяется на добровольцах и одобрено для клинических исследований.

Препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяет лечить онкологические заболевания независимо от их стадии. Данные о его безопасности подтверждены документально. Имеется разрешение на проведение клинических испытаний в семи специализированных медицинских учреждениях.

Однако на текущий момент в открытых источниках отсутствуют научные рецензии или статьи о препарате «Афотид» в международных базах данных. Оценка его эффективности и уникальности будет возможна по мере завершения клинических исследований.

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