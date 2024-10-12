Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России увеличилось число россиян с ожирением
Здоровье

Сегодня, 12:35

1 мин.

В России увеличилось число россиян с ожирением

Мария Задорожная
Автор
Девушка трогает живот
Фото eternalcreative, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Число россиян с ожирением увеличилось на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на международном конгрессе, пишет ТАСС.

Глава ведомства озвучил статистику по количеству пациентов с диагнозом «ожирение». По его словам, у каждого четвертого россиянина имеется фактор риска по нерациональному питанию. А у каждого пятого гражданина страны есть избыточная масса тела, у каждого десятого — диагностировано ожирение.

«В настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов к диспансерному наблюдению взрослого населения с факторами риска, к развитию хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения», — добавил Мурашко.

Ранее глава ведомства заявил, что ожирением в России все больше страдают молодые люди. Он отметил, что проблемы с весом в детском возрасте могут привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Переедание. 5 неочевидных последствий длительного переедания
Медицина
Новости холдинга
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
МЧС подтвердило гибель двоих взрослых и двоих детей при пожаре на АЗС в Грозном
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Терапевт объяснила, как избежать проблем с памятью в молодом возрасте

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ